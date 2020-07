VIDEO | Ennesimo avvistamento di cinghiali in via Carlo Linneo

Via Carlo Linneo, ore 23 di martedì 14 luglio 2020. Un nuovo avvistamento di cinghiali, questa volta un piccolo branco. Come si può vedere dal video, non hanno nessuna paura dei veicoli, che sono costretti a fermarsi in attesa della migrazione degli ungulati.

Essendo una strada con molte curve, è facile trovarseli davanti all'improvviso, e questo rappresenta un fattore di rischio per gli auomobilisti e per chi guida un mezzo a due ruote. Ormai scene come questa sono all'ordine del giorno, e sebbene i grugniti maldestri dei cuccioli portino una qualche ilarità, nella zona molte persone hanno paura persino a portare la spazzatura.

Speriamo in un intervento del Comune, prima che i nostri setolosi vicini non diventino un grave problema.