La Pasqua non ferma l’addestramento dei cani da salvataggio in acqua | Video

La Pasqua non ferma l’addestramento dei cani da salvataggio in acqua. Durante la mattinata sotto uno splendido sole e un cielo blu terso, nella delegazione di Voltri, alla foce del torrente Leiro, si sentiva “abbaiare in tedesco”.

Un gruppo di addestratori arrivati dalla Germania hanno fatto simulazioni in acqua di recupero di persone in difficoltà, sotto il curioso sguardo di decine di passanti. Il tutto supervisionato dal gruppo SICS Piemonte (scuola cani salvataggio. Scuola nata 30 anni fa a livello nazionale da un'idea di Ferruccio Pilenga presidente nazionale. ), che ha fornito assistenza e logistica ai colleghi tedeschi.

Ringraziamo questi amici a quattro zampe e i loro partner che negli ultimi anni abbiamo visto su questo stesso litorale per volontà della capitaneria di porto di Genova e speriamo di vederli a monitorare anche la prossima estate, e salvare nel malaugurato caso ce ne fosse di bisogno, qualche bagnante in difficoltà.