Si finge il nipote e tenta di truffare anziana

Volevo segnalare (racconta una lettrice ndr.) che giovedì scorso per le ore 16 del pomeriggio mia mamma che a novembre compirà 91 anni è stata contattata telefonicamente da una persona che si è finta il nipote e le ha detto: nonna sono Leonardo sono nei guai aiutami ho bisogno di soldi. Mia mamma non aveva soldi in casa solo trenta euro, così la persona le dice di prendere l'oro che ha nascosto.

Allora la mamma ha preso una scala alta due metri e mezzo, pesantissima, l'ha portata in cucina ed ha chiamato la vicina quasi ottantenne per arrampicarsi. La persona era in attesa al telefono. Ma l'oro non c'era, così la comunicazione è stata interrotta dicendo di non preoccuparsi.

Inutile dire lo stato in cui abbiamo trovato la mamma che tra mille lacrime pensava il nipote nei guai e addirittura in ostaggio e lei non poteva aiutarlo. Abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri che sono perfettamente al corrente della situazione ma per dare seguito necessita una denuncia che solo la mamma può fare e a 91 anni non riesce né emotivamente né praticamente a fare.

La segnalazione è dovuta affinché i figli che la leggono cerchino di fare capire ai genitori anziani che un parente non li chiama se è in grave difficoltà in quanto questo provocherebbe loro tantissima angoscia e nel peggiore dei casi anche gravi malori. Attenzione prendono informazioni e la voce sembra esattamente quella del parente.