Volevo fare presente per l’ennesima volta la situazione in cui versa il greto del torrente Sturla nei pressi di via di Peietti, è ostruito da ogni tipo di vegetazione, compresi alberi,specialmente sotto il ponte dell’acquedotto che attraversa il torrente, l’ultima volta che è andato in piena ha lambito l’arcata del ponte poiché una delle due è quasi a livello del torrente.