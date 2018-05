Tamponamento via Buranello, il colpevole scappa

Giovedì 3 maggio 2018 intorno alle ore 18, mentre ero ferma a metà di via Buranello vengo tamponata dall'auto dietro di me, una Fiat Grande Punto blu con targa spagnola guidata da un giovane all'apparenza sudamericano. Il cofano era completamente arrugginito e senza vernice.

Sono scesa e il conducente mi dice di fermarci più avanti perché sennò bloccavano il traffico, e mentre percorrevo via Buranello intenzionata a fermarmi in Piazza V.Veneto, la Punto gira in via Giovannetti e scappa...rincorrerlo e poi cercarlo in zona non è servito a niente. La mia auto è una Peugeot 206 azzurra. Per favore per chi avesse assistito all'incidente oppure vedesse in giro quell'auto, contatti la Polizia Municipale di Via Sampierdarena oppure il numero 3293261162.Grazie