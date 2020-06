Street art, furto al Campasso

Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, perché un gesto generoso viene offuscato dalla notizia di un furto. Qualche settimana fa lungo le vie del quartiere Campasso, son comparse alcune ceramiche artistiche . Alcuni artisti genovesi tra cui Nicola Soriani e Nicola Coraci hanno regalato al quartiere alcuni loro lavori per abbellirlo e dire "basta " degrado.

Il Campasso è il classico quartiere periferico con mille problematiche, il degrado lo ha avvolto già da molto tempo, per questo le colorate ceramiche son state accolte con grande calore ed entusiasmo dai suoi abitanti. "Piacevole ammirarle andando a far la spesa" ha commentato Laura, una giovane mamma con il passeggino.

Purtroppo dopo nemmeno dieci giorni dalla loro affissione, nel cuore della notte alcuni giorni fa son state rubate, non tutte ma una buona parte. L'artista Nicola Soriani dispiaciuto dai furti ha detto" abbiamo lavorato e donato con il cuore, noi non ci arrendiamo, per pochi stupidi non ci possono rimettere tutti ". Purtroppo , come spesso accade nessuno a visto niente, la zona non ha nemmeno una grande copertura di telecamere e probabilmente i malfattori la faranno franca. Ora nel quartiere son iniziati grossi lavori di riqualificazione, al suo interno si potrebbe trovare uno spazio dedicato all'arte dove poter inserire queste opere e magari bisognerebbe garantirgli una maggiore protezione installando nelle vie alcune telecamere di controllo . Spero che le poche ceramiche rimaste non vengano sottratte e che tutti possano continuare a godere delle poche rimaste e chissà che magari non ne vengano aggiunte di nuove.