Già da diversi giorni,le strade di Oregina sono piene di buchi, e non piccoli. Aster latita, se vedo i Vigli in giro li segnalo ma non cambia niente.

Adesso la situazione all'ingresso del campo del Lagaccio, come si vede in foto, è veramente degna di una strada dei tempi della guerra, semplicemente imbarazzante.

Speriamo che Babbo Natale passando di li non abbia un incidente.