Terminati i lavori, sul marciapiede restano sabbia e ghiaia

Una decina di giorni fa in piazza Giuseppe Garrassini Garbarino a Staglieno (oggi è domenica 16 settembre e le foto sono state fatte oggi) sono stati fatti i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, ma alla fine gli operai non hanno ripulito il cantiere (sul marciapiede e davanti al portone, come si vede dalle foto) dal materiale di risulta dello scavo, composto da ghiaia, sabbia e asfalto.

Sbaglio o chi esegue lavori del genere ha l'obbligo di lasciare pulito il suolo pubblico? Possibile che nessuno preposto controlli quanto fatto?