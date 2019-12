Sospensione servizio Atp a Natale, «Vergognoso»

Vorrei segnalare un fatto che ritengo vergognoso: la soppressione del servizio di trasporto pubblico da parte di Atp il giorno di Natale. Ritengo incivile e infimo isolare migliaia di cittadini, per di più il giorno che per tutti dovrebbe essere quello più bello dell’anno. Chi non dispone di un mezzo proprio, oppure non può pagare 50 euro di taxi, è relegato in casa il giorno del Santo Natale.

Non dimentichiamoci poi della Santa Messa, alla quale per fortuna ancora tante persone vorrebbero partecipare. Ebbene questo diritto a loro è negato. Vorrei capire in nome di quale giustizia tutto ciò viene permesso, perché di certo in un paese civile ciò non potrebbe accadere.

Mi chiedo cosa succederebbe se anziché il servizio Atp venisse sospeso il servizio Amt. Ma certo noi siamo cittadini si serie B ed evidentemente non abbiamo gli stessi diritti. Spero che la mia segnalazione rompa il muro del silenzio e che qualcuno provveda affinché le cose cambino.