Carmine, siringa abbandonata a pochi metri da negozi e portoni

Una siringa usata abbandonata a pochi metri dall'ingresso di palazzi e negozi e del supermercato, in una zona ad alta presenza di bambine e famiglie: l'avvistamento, domenica mattina, in vico chiuso del Carmine, piccolo slargo sotto via Brignole De Ferrari.

La siringa, lasciata con noncuranza per terra, è stata notata da un bambino che stava camminando insieme con il fratellino più piccolo e il papà: «Non è la prima volta che troviamo aghi o siringe usate - conferma un residente della zona - un'abitudine molto pericolosa anche per chi ha cani e li porta a spasso ignaro di poter finire sopra un ago».