Diamo una speranza a Selina, Flavio e Shaki

Siamo partiti da Trapani con il nostro zainetto pieno di sogni e speranze, siamo in Liguria da tre mesi e nessuno è venuto a vederci per adottarci. Siamo belli, socializzati, ubbidienti e bravi, non aggressivi. Flavio e Selina hanno 8 mesi. Shaki ha un anno circa. Sterilizzati microchippati e vaccinati.

Questi cani provengono da Trapani. Trapani è una città senza canile e tutti i cani abbandonati, adulti e cuccioli, vengono portati nel canile sovraffolato di Caltanissetta. I volontari per evitare la deportazione in questo canile mandano in stallo i cani randagi in Liguria per dare loro visibilità con maggiore possibilità di venire adottati e di trovare la loro famiglia e il loro posto nel mondo. Posto che meritano in quanto esseri viventi con un cuore e delle emozioni.

Avevano dei sogni questi cani ma stanno andando in frantumi perché nessuno viene a vederli. Adottate Flavio, Selina e Shaki. Per maggiorni informazioni Brigida 3896283209.