Studenti al freddo, in classe 16 gradi

Studenti genovesi al freddo. Succcede all'istituto Marsano di Sant'Ilario e all'istituto Italo Calvino in via Borzoli. La scorsa settimana i ragazzi della scuola nel levante non sono entrati ma sono rimasti a protestare fuori dal cancello contro la situazione dell'edificio, oggetto di infiltrazioni d'acqua e di distacchi del controsoffitto.

Nelle classi del Calvino, come si vede dalla foto, il termometro indica 16 gradi. Nei laboratori ne vengono segnalati 12.

La competenza della manutenzione delle scuole è della Città Metropolitana, l'ex provincia a cui sono rimasti i vecchi oneri, ma sono state tolte le risorse.