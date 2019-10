Nuova stazione meteo a Sant'Eusebio

Abbiamo un difetto. Trasformiamo le promesse e le idee in progetti realizzati. Forse ci impieghiamo un pò più tempo di quanto vorremmo, forse la voglia e l’entusiasmo e la parte economica non sempre vanno a braccetto con il tempo a disposizione e i problemi da risolvere, ma poi, alla fine, il tempo lo troviamo e i problemi li risolviamo.

C'era un accordo, forse più di un anno fa, prima fra strette di mani che conoscono la fatica e il piacere del volontariato, poi scritto e sottoscritto col nostro municipio di appartenenza (Municipio 4 Media Valbisagno) e con un Meteorologo speciale, amico e sostenitore da sempre del nostro progetto e delle nostre attività, all’anagrafe Gianfranco Saffioti, alias Il Meteorologo Ignorante. Ed è così che, con l’ausilio fondamentale di un’altra associazione, la Limet, oggi il quartiere di Sant’Eusebio gode e beneficia dell’installazione di una stazione meteorologica altamente performante e di una webcam ad alta risoluzione grazie alla collaborazione con la nostra storica Casa di Fraternità che ospita, da ieri, tutta la strumentazione per il monitoraggio delle condizioni meteo in tempo reale.

I dati, assolutamente e rigorosamente live, saranno disponibili non solo nella rete di monitoraggio Limet ma anche all’interno del nostro sito, con la supervisione del nostro Meteorologo atteso, come concordato con il municipio, ad incontri formativi e divulgati in ambito meteorologico a tutta la comunità (ragazzi in primis) con i tempi e le modalità che vi dettaglieremo nelle prossime settimane.

Un ringraziamento speciale al presidente di Limet, Daniele Laiosa e al collaboratore tecnico GianEnzo Bocchi per lo straordinario lavoro di installazione e messa a punto di tutta la strumentazione.

Pagina Web Dati http://retelimet.centrometeoligure.it/stazioni/meteo-sant-eusebio/cumulus/index.htm

Live Webcam http://retelimet.centrometeoligure.it/stazioni/meteo-sant-eusebio/webcam/webcam.jpg.