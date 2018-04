Decine di topi che si agitano sui sacchi della spazzatura ammassati nei cassonetti alla ricerca di avanzi e che camminano sul marciapiede: succede a Sampierdarena, in via Carlo Rolando, dove un residente ha immortalato in un video l'invasione dei roditori.

«Poco distante c'è un ristorante», spiega il lettore che ha inviato il filmato. Non è la prima volta che i residenti segnalano la presenza di topi, chiedendo un intervento urgente da parte del Comune per bonificare l'area.