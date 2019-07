San Fruttuoso, s'intrufola nelle case con la scusa di controllare l'acqua

Truffatore in azione a San Fruttuoso. È quanto segnala un'iscritta al gruppo Facebook Sei di San Fruttuoso se...

«Attenzione - si legge nel post - un uomo italiano brizzolato con addosso uno zaino chiede di poter entrare in casa per controllare l'acqua, dicendo di essere mandato dell'amministratore ( legge il nome che solitamente è posto dal portone). È appena successo a mia nonna in via delle Rovare. Appena ha iniziato a fare domande strane non inerenti al suo lavoro, mia nonna gli ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri e l'amministratore. Nello stesso momento l'individuo è scappato tirandosi la porta dietro. Già avvertiti i carabinieri che stanno perlustrando la zona».

Nel periodo estivo, con le città che si svuotano, si registra un aumento dei tentativi di truffa, motivo per cui è ancora più importante non lasciare soli gli anziani.