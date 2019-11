Una volta siamo riusciti a contribuire al ricongiungimento di una famiglia, dunque ci riproviamo. Abbiamo ricevuto il seguente messaggio e lo pubblichiamo nella speranza che possa arrivare alla diretta interessata.

«Sto cercando mia sorella data in adozione dal Cile nel 1990 circa. Anche io sono stata adottata da una famiglia italiana e ora ho appena ritrovato la mia famiglia originaria con tutte le nostre sorelle e fratelli. È molto importante per noi riuscire a rintracciarla. Il suo nome originario è Berta però credo che le abbiano cambiato il nome in Macarena. È nata l'8 novembre 1985. Dovrebbe essere stata adottata da una famiglia di Genova. Vi ringrazio con tutto il mio cuore per qualsiasi aiuto possiate darmi».