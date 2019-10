Da luglio 2019 vengono detenuti questi fagiani (in tutto 7) in gabbie su un balcone zona Quarto, via Redipuglia. Sono state fatte tutte le segnalazioni alla polizia locale e all'Asl, perché non si potrebbero tenere essendo selvaggina e poi chiusi in quelle gabbie neanche riescono a muoversi, ma nessuno si è mosso.

Dentro l'appartamento potrebbero esserci altri animali detenuti.