Sempre più moto sui sentieri, la protesta degli abitanti di Sant'Eusebio

Da qualche tempo si sono fatte più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini e degli abitanti di moto da fuoristrada che il sabato e le domenica e talvolta durante la settimana scorrazzano sui sentieri del comprensorio forte Ratti sulle alture di Sant'Eusebio e intorno alla città.

«Il passaggio delle moto - sostengono - crea il danneggiamento dei sentieri, che si trasformano in fossati, il disturbo alla fauna selvatica, inquinamento dell'aria in zone di pregio naturalistico e soprattutto fastidio e talvolta pericolo per l'incolumità delle persone, che frequentano i boschi per passeggiate, gite in mountan bike o semplicemente per godersi l'aria e la quiete dei nostri boschi».

Ci sono associazioni locali di volontari come Genova mtb Sant'Eusebio che tiene molto al territorio e con i suoi associati eseguono manutenzioni e monitoraggio costante sulla rete sentieristica. Le associazioni e i cittadini chiedono che intervengano le istituzioni in tempi brevi visti i passaggi sempre più frequenti delle moto.