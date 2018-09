Quezzi: degrado e incuria nei giardini 'Pista rossa'

I giardini "Pista rossa" siti sulla copertura della Scuola Bruno Ball in salita Costa dei Ratti a Quezzi Alta, per colpa dell'incuria e dell'abbandono di qualcuno (vedi la sporcizia e le erbacce ormai alte che crescono e coprono dappertutto) e per colpa della maleducazione dilagante dei tanti ragazzi che vandalizzano ogni cosa capiti loro a tiro, si trovano in stato di abbandono e forte degrado. Peccato!

Poi, se ogni tanto, non dico tutti giorni o a cadenza settimanale (basterebbero anche solo due volte al mese), qualche vigile (o chi per esso) volesse fare un giro per prendere visione e, magari, cogliere sul fatto qualche vandalo..... Utopia, lo so!