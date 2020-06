Situazione in via Ginestrato a Quezzi nella mattinata di martedì 16 giugno 2020. Di solito la strada di mattina è così tra l'altro i cassonetti a volte rotolano per la discesa con la pericolosità che poi c'è per i veicoli e i motoveicoli che salgono ovviamente. Tutto opera dei soliti cinghiali che lasciano così sporco e poi arrivano i topi ovviamente per conseguenza a questi fatti.