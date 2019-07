Pronto soccorso Villa Scassi al collasso

Questa mattina ho accompagnato mia nonna al pronto soccorso Villa Scassi e lo scenario che mi si è presentato varcando la porta del pronto soccorso è stata surreale, considerando di essere a Genova nel 2019.

In ogni angolo, corridoio e sala visita vi erano decine e decine di barelle con altrettanti pazienti sopra con numeri che passano la cinquantina. Il personale, decisamente sotto organico, che non smetteva di correre e prodigarsi per chi aveva bisogno.

Una situazione al limite sia a livello igienico sanitario che di carico di lavoro. C'è stato intimato di non fare foto della situazione.