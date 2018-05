Pra': manca un semaforo, svincolo resta chiuso

Volevo segnalare una situazione di disagio, che perdura ormai da più di un anno per i residenti di via Sapello a Pra'. Si tratta della mancata apertura dello svincolo sull'Aurelia, all'altezza di piazza Laura, per accedere a via Sapello provenendo da ponente. Detto svincolo è pronto, completo anche di segnaletica, ma rimane transennato e quindi inutilizzabile.

Noi residenti di via Sapello, arrivando da Voltri, continuiamo perciò a essere obbligati a proseguire fino alla rotonda San Pietro, all’altezza di via Cordanieri, per poi ritornare indietro fino all’accesso di piazza Laura, allungando ogni volta di 1,3 km il percorso.

Il presidente del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti, da me interpellato ancora a inizio febbraio 2018, afferma che il perdurare della chiusura è legato alla mancata installazione di una semplice lanterna semaforica. Ci chiediamo quale possa essere il motivo che impedisce di finalizzare questo semplice intervento che consentirebbe la tanto sospirata apertura dello svincolo.