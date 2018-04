Centro storico, «ennesimo weekend in barba alle regole tra alcol, urla e schiamazzi»

«Ennesimo fine settimana in barba alle restrizioni del Comune in merito alla movida». A puntare il dito sulle regole non rispettate è il Comitato spontaneo di piazza Sarzano, con il suo portavoce Claudio Garau, che parla di consumo di alcol in vetro, urla e ogni tipo di schiamazzo, «tanto il centro storico è un porto franco in cui si può fare quello che si pare».

Il Comitato - che ha inviato a GenovaToday la fotografia sopra pubblicata - non ci sta, e annuncia che il 10 aprile sarà a Tursi per «dichiarare il fallimento delle misure prese per riportare un po' di pace ai residenti durante le notti del fine settimana».