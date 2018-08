Container parcheggiati in corso Perrone

Vorrei segnalare la situazione che si è venuta a creare nell’unico tratto transitabile di corso Perrone. Una società di spedizioni con sede in zona usava parcheggiare alcuni bilici sulla strada che saltuariamente venivano sanzionati dalla polizia municipale la quale non può fare altro che una contravvenzione perché quel tipo di mezzo non può essere rimosso.

Ora, dopo il crollo di ponte Morandi, la società in questione ha praticamente monopolizzato abusivamente da oltre una settimana gran parte della via come da foto allegate. Pensavo fosse stato concordato un permesso speciale, ma il comando di polizia municipale mi ha riferito che non esiste alcun permesso. Ovviamente con tutto quello che ha da fare la polizia municipale non riesce neanche a fare le contravvenzione.

Tra l’altro dipendenti delle aziende limitrofe non riescono ovviamente a trovare il parcheggio. Penso che questo sia uno smaccato abuso con l’aggravante di essere commesso in un momento di emergenza.