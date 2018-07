L'addio di Sampierdarena ad Anna Maria, storica titolare della pasticceria Mantero

Si sono svolti nella mattina di mercoledì 11 giugno nella chiesa di Santa Maria della Cella i funerali di Anna Maria Ventura in Mantero, la storica titolare della pasticceria di via Cantore. La pasticceria Mantero, un'istituzione per tutti i Sampierdarenesi e non solo, famosa per le sue paste "al burro", la vedeva ogni giorno presente da oltre cinquant' anni, puntuale e mai stufa di lavorare senza sosta e senza risparmiarsi.

È mancata all' improvviso, nella notte tra sabato e domenica scorsa, lasciando da subito un grande vuoto. Ai funerali c'era realmente tutta Sampierdarena, una dimostrazione di affetto e di vicinanza nei confronti di una famiglia di commercianti che hanno e continueranno a dare lustro al quartiere.