Omar Pedrini condivide su Facebook il remix digital-electro della sua hit "Sole spento" realizzato dai genovesi Alex Cavalieri e Louis Lunari

Omar Pedrini condivide sul suo profilo personale Facebook il remix della sua hit "Sole spento", realizzato dai genovesi Alex Cavalieri, dj-producer, e Louis Lunari, voce e chitarra dei Sunset Boys, che è in ascolto libero su youtube.

È la prima e finora unica volta che lo "Zio Rock" - così Omar, ex leader dei Timoria, è chiamato dai suoi fan e dal popolo del rock - incontra il mondo digitale del suono electro. Il remix, oltre che da Pedrini, è stato naturalmente approvato pure dal suo personal manager Andrea Dulio. Per trovare e ascoltare il remix su youtube, basta cercare "Omar Pedrini Sunset Boys", e comparirà pure la condivisione di Pedrini nel suo profilo facebook. Il testo della canzone sembra rispecchiare la condizione di tutta la (povera) gente che questo scenario delle restrizioni per il "virus" sta mettendo in estrema difficoltà, se non sul lastrico: desolazione, o peggio ancora disperazione, al presente, e comunque imporsi e costringersi di continuare a sperare per il futuro.

La sintesi è nel ritornello: "Io aspetterò.....finché arriverà il mio momento, stammi accanto, col pensiero tu, tu stammi accanto, sole spento, tu sei dentro di me". Non è una sorpresa l'attenzione di Omar a questo remix - fra l'altro tutto "made in Genova", città che lui ama: infatti Pedrini, seppur costantemente impegnato nella sua carriera e nei suoi progetti da solista, è da sempre attento alle nuove idee e proposte musicali.

In questi anni, Alex Cavalieri e Louis Lunari dei Sunset boys hanno remixato molti artisti: fra gli altri, Meganoidi, Blastema (la band prodotta da Dori Ghezzi),The Gang, Il Genio, Bobby Soul, Magellano. I loro remix di "The great shake" dei Planet Funk, e "Smoke on the water" dei Deep Purple sono stati inseriti nelle world playlist dei Djs From Mars. E in ascolto libero su youtube ci sono pure i tre remix che hanno effettuato per gli Ex-Otago: due per il loro singolo "Cinghiali incazzati" - uno dei quali, il "Genoa rocker" remix, è stato inserito nell'edizione "deluxe" dell'album "Marassi" (pubblicato da Inri Records, Garrincha Dischi, Universal Music) - e quello per la canzone "Giorni vacanzieri". Per ascoltarll, basta cercare "Ex-Otago Sunset Boys" su Youtube.