Incidente in corso Europa, altezza Nervi. Il conducente di un'auto ha urtato lo spartitraffico prima della discesa di via Palach, andando in testacoda e invadendo la corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e la Croce Verde Nerviese, che ha trasportato la persona ferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.