Esposizione di Massimo Paracchini

Massimo Paracchini sarà presente con alcune opere astratte e informali ad Arte Genova 2020, XVI edizione della mostra mercato d’arte Moderna e Contemporanea, dal 14 al 17 febbraio 2020, presso Piazzale J.F. Kennedy Padiglione B. Sarà rappresentato dalla Galleria Noli Arte di Noli, che gli ha organizzato già diverse mostre personali e dove ha, da diversi anni, alcune opere in permanenza. La città ospiterà, per il sedicesimo anno consecutivo, nel padiglione B del quartiere fieristico, quattro giorni di mostre, eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di solleticare i collezionisti più attenti e di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Saranno quattro giorni all’insegna della cultura e dell’investimento nell’arte, attesi ogni anno da un numero considerevole di operatori, visitatori, investitori e collezionisti provenienti da tutta l’area Nord Ovest. Più di 100 gallerie offriranno a tutti gli appassionati un’antologia di opere come sempre di altissimo livello. Sarà così possibile passeggiare tra assoluti e intramontabili capolavori dell’arte fino ad approdare all’arte di attualità e alle inedite sperimentazioni degli artisti contemporanei.

Descrizione delle opere di Massimo Paracchini

Titolo: Kromoexplosion su arancio alchemico in Kromotrance

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola

Dimensioni: 40 X 40 cm

Anno 2018



Titolo: Kromoexplosion Vortex in Kromotrance su giallo alchemico in Free Sprinkling Overflowing e sparkling con rilievo.

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela in romboidale

Dimensioni: 70 X 70 cm

Anno 2019

Titolo: Kromoexplosion blu alchemico con rilievo rettilineo in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 80 X 80 cm

Anno 2017

Titolo: Free Sprinkling Overflowing e Sparkling giallo fluorescente su movimenti iperellittici e iperdimensionali in rilievo

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 60 x 90 cm

Anno 2017

Titolo: Free Sprinkling Overflowing e Sparkling in Kromotrance su movimenti iperellittici e iperdimensionali dell’Universo in rilievo

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola

Dimensioni: 50 X 80 cm

Anno 2018

Titolo: Free Sprinkling Overflowing e Sparkling su Vortex in Kromoexplosion su giallo alchemico

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola

Dimensioni: 80 x 70 x 4 cm

Anno 2013

Titolo: Four Seasons Vortex in Psicotrancekromia before Kromoexplosion

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 80 x 80 x 5 cm

Anno 2013

Titolo: Kromoexplosion Vortex in Kromotrance su bianco alchemico in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 80 x 80 x 8 cm

Anno 2019

Titolo: Kromoexplosion Vortex in Kromotrance a Noli in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 80 x 80 x 6 cm

Anno 2019

Titolo: Kromoexplosion Vortex in Kromohypnosis su bianco alchemico in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola

Dimensioni: 80 x 80 x 6 cm

Anno 2019

Titolo: Psicotrance Vortex in Pentakromia before Kromoexplosion

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola in esagonale

Dimensioni: 90 x 78 x 6 cm

Anno 2014

Titolo: Hypnotic red Vortex before Big Bang

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 70 x 70 x 7 cm

Anno 2019

Titolo: Psicotrance red Vortex before Kromoexplosion

Tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela

Dimensioni: 80 x 80 x 8 cm

Anno 2019

Commento alle opere

L’artista dovrà cogliere in ogni opera tutte le vibrazioni dinamiche di un Universo oscillante in continua krometamorfosi alchemica, superando le classiche leggi di uno spazio arcadico – euclideo dalle tre dimensioni per raggiungere, attraverso una geometria globale iperellittica e iperdimensionale, una dimensione totalmente nuova, atemporale, infinita, eterna, cosmica in cui la materia è sul punto di transatomizzarsi nei puri flussi ondeggianti di energia kromatica come era all’inizio nel Kaos primordiale quando tutto ha avuto origine da un’onda adimensionale di energia fluente e vibrante.

Ogni immagine, ogni figura deve essere trasformata dall’artista in pura visione atemporale tramite un processo alchemico di krometamorfosi dinamica e può essere transatomizzata attraverso quella sapiente e magica aspersione di colore che è il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, ma viene anche proiettata nelle geometrie iperellittiche e iperdimensionali dell’Universo e trasfigurata dai moti convulsi dell’anima che è viva e palpita di forti sensazioni e di emozioni infinite in uno spazio e in un tempo universali raggiunti attraverso una progressiva Kronotrance trascendentale.

Lasciar fluire i colori in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling come nel vento o come un fiume in piena che tutto travolge e trascina via e destrutturare tutte le forme di un mondo mitico ormai in estinzione e ogni aspetto di una realtà arcadica-euclidea ormai superata, un tempo concepita come ordine, poi passata attraverso le frantumazioni krometamorfiche alchemiche per arrivare infine al puro Kaos straordinario, cosmico, senza confini attraversato dai movimenti iperellittici e iperdimensionali dell’Universo e della mente che dissolve ogni suo pensiero nel magma krometamorfico dell’anima.

L’artista non può accontentarsi di rappresentare solo le forme e i colori di un mondo mitico arcadico-euclideo ormai superato, deve invece saper cogliere attraverso l’intuizione vera le strutture profonde di un Universo vibrante, multiforme e sconfinato che viene trasfigurato attraverso il movimento ondulatorio e oscillante della transgeometria e attraverso quella magica e libera aspersione di colore battezzata Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, il tutto realizzato tramite un processo alchemico di pura kromosintesi che ci porterà ad una nuova dimensione visiva, sospesa e senza tempo con una Kronotrance trascendentale.

Qualsiasi opera vera non potrà mai essere asservita ad una qualunque realtà mitica né tantomeno ad una semplice immagine fotografica, ma dovrà essere una pura visione eidetica rappresentante un mondo cosmico e interiore trasfigurato attraverso una krometamorfosi alchemica e dinamica in geometria iperdimensionale fino ad arrivare alla transatomizzazione primordiale tramite quella libera e magica aspersione di colore che è il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, vero orizzonte all’origine del tutto.

Fluisce inarrestabile e libero il colore sulla tela bianca in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling nelle geometrie vorticose iperellittiche e iperdimensionali dell’Universo e dell’anima che portano sempre di più l’artista, attraverso una costante ricerca alchemica, alla Kromotrance trascendentale, cioè ad una nuova visione globale estatica del cosmo in grado di aprirci all’improvviso nuovi orizzonti, varcando tutti i confini possibili per andare oltre l’infinito.

Dipingere come un selvaggio , un primitivo, di puro istinto, senza regole e senza tempo, applicando la transgeometria e stravolgendo le coordinate cosmiche del mondo mitico arcadico-euclideo per trasfigurarlo totalmente attraverso una Kromotrance trascendentale che trasmuti ogni immagine in pura visione contemporanea, ogni suono in musica e ogni parola in poesia pura, attraverso quella magica e libera aspersione kromoalchemica, denominata Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, che tutto trasforma e tutto transatomizza, permettendoci così di cogliere l’essenza più profonda e più vera di tutto l’Universo.

Lasciar danzare liberamente ogni colore sulla tela bianca, trasmutare ogni immagine appartenente ad un mondo mitico arcadico- euclideo, ormai superato, in pura visione contemporanea attraversata dalle geometrie vorticose iperellittiche e iperdimensionali dell’Universo, per mezzo di una progressiva Kromotrance trascendentale che proietta all’improvviso ogni artista in una dimensione totalmente estatica grazie a quella libera e magica aspersione kromoalchemica che tutto trasforma e tutto trasfigura e che può arrivare anche, attraverso uno spontaneo e deciso Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, alla fase finale della transatomizzazione assoluta di qualsiasi oggetto rappresentato, permettendoci così di cogliere l’essenza più vera e più profonda di ogni cosa.

Attraverso il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling e la continua ricerca alchemica l’artista potrà arrivare ad una condizione di kromohypnosis, cioè a quell’esperienza di Kromotrance in cui si avrà la perdita sensoriale dell’orientamento in un mondo arcadico – euclideo per entrare in un’altra visione trascendentale in cui si raggiungerà uno stato di Kronohypnosis, cioè di sospensione o perdita del senso del tempo, che diventerà infinito, eterno e ci farà entrare in una dimensione concettuale, totalmente astratta, interiore e soggettiva.

In ogni ricerca artistica si arriva ad un momento in cui non è più sufficiente solo cogliere il colore e il movimento della materia nello spazio, ma diventano più importanti le interferenze del nostro io, della nostra mente, del pensiero, dell’anima, del cuore sul mondo che ci circonda. Sono queste strutture interiori che modificano a poco a poco la percezione della realtà introiettata e ne fanno un unicum irripetibile.

Dipingere è sognare un altro mondo con gli occhi di un artista che sa trasfigurare le forme e i colori attraverso un Free Sprinkling Overflowing immediato, deciso, graffiante a volte distruttivo, che sa cogliere gli infiniti movimenti ondulatori sia dell’anima, pulsante di vita, che si emoziona di fronte all’eterno spettacolo della natura, sia di un Universo in continua espansione che tende ad inglobare i cieli e la terra dell’uomo, trasformandoli in una magica visione.

Dai movimenti iperellittici, curvilinei e iperdimensionali della transgeometria di Universi profondi si genererà la nuova forma dinamica, astratta, cosmica, eterna in una nuova e pura visione eidetica e trascendentale.



Da un punto che si muove a spirale si può generare un Universo infinito in grande espansione con i suoi colori accesi, le sue forme sinuose e un perpetuo movimento curvilineo che tutto avvolge e trasfigura.



Un movimento e una forza centripeti ci riportano all’origine di tutto, alla Kromogenesi da cui tutto è nato e si è accresciuto attraverso una immensa Kromoenergy che tutto pervaderà diffondendosi nell’Universo intero.



Da un punto centrale il colore si espande all’infinito o in direzione rettilinea o curvilinea con movimento rotatorio, generando una vera Kromoexplosion che tutto travolge e trasfigura come in un vero Big Bang artistico che darà origine ad uno dei tanti Universi possibili attraverso una vera e propria Kromoenergy che si atomizzerà per dare forma ad una visione totalmente nuova.



La forza centrifuga e quella centripeta sono due forze contrapposte fondamentali che generano il movimento e il dinamismo continuo dell’Universo intero.



Deflagrazioni in Kromoexplosion alchemiche che nascono dagli abissi profondi dell’anima e della mente creatrice dell’artista in Kromotrance e che si diffondono ovunque con energia cromatica infinita, travolgendo ogni forma conosciuta, disgregandola e transatomizzandola per proiettarla nuovamente verso un altro Kaos primordiale nell’alba iperdimensionale fluente e vibrante della ri-genesi artistica.



Vortex in Kromoexplosion, puri flussi di energia cosmica da cui tutto ha avuto origine attraverso un movimento rotatorio che nasce dalle torsioni dinamiche generate da un punto centrale, quando dal Kaos del Free Sprinkling Overflowing e Sparkling si darà vita alla nuova forma astratta, curvilinea e in eterno movimento evolutivo.



Kromoesplosion in rilievo come fuochi d’artificio o come mille soli scintillanti che si espandono all’infinito, quando l’artista in Kromotrance, con il gesto di quella magica e totalmente libera aspersione di colore denominata Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, destruttura il Kosmo per farlo ritornare al Kaos primigenio, quando tutto, compresi il tempo e lo spazio, ha avuto origine da un’onda iperellittica e adimensionale di pura energia fluente e vibrante.



Vortici in Kromoexplosion, torsioni della tela in rilievo che si espandono all’infinito in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, quando l’artista in Kromotrance trasfigura ogni immagine in Visione Trascendentale.



Tutto è frutto di un equilibrio tra il Cosmo ordinato e il Kaos primigenio da cui tutto ha avuto inizio, cioè fondamentalmente da un’armonia raggiunta tra due forze contrapposte, complementari, ma sempre in tensione che generano eternamente la forma dinamica, astratta, costantemente trasfigurata dai movimenti vorticosi iperellittici dell’Universo intero.



L’artista può immaginare con la massima libertà uno dei tanti Universi possibili e realizzarlo con solo i quattro colori alchemici fondamentali dell’estate e cioè il bianco, il giallo, l’arancione e il rosso e costituire così un nuovo Universo in Quadrickromia.



Il pensiero dell’artista precede qualsiasi forma e colore, l’energia psichica creatrice in kromotrance è in grado di generare infiniti nuovi Universi al di fuori del tempo e dello spazio, ma può anche transatomizzarli, trasfigurando qualsiasi nuova visione attraverso il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling e attraverso i movimenti vorticosi iperellittici e iperdimensionali della transgeometria, facendola diventare trascendentale per riportarla infine al Kaos primordiale da cui tutto ha avuto origine. In ogni opera vitale c’è una vera e continua tensione tra kaos e cosmo, tra la creazione e la distruzione, ma tutto è magicamente cristallizzato e fermato per sempre dalla psiche in estasi dell’artista che sa intravedere sempre nuovi orizzonti.



E’ fondamentale per l’artista acquisire una capacità di vedere oltre la realtà mitica arcadico-euclidea e di cogliere la luce nella sua completa pienezza e forza, in lunghezze d’onda differenti, per trasfigurare ogni nuova immagine in visione iperellittica e iperdimensionale attraverso un tetrachromatismo trascendentale che gli permetterà di percepire così un’infinità di sfumature e di colori, amplificando in modo profondo la sua capacità e forza di transfigurare il mondo e l’Universo intero per trascenderlo.



Oltre l’estate c’è una quinta stagione, che per l’artista è rappresentata dalla luce intensa del bianco che racchiude in se tutti i colori dello spettro solare, rappresenta la genesi e l’alba di ogni nuovo Universo immaginato, è la fase del colore assoluto, elegante e puro, che indica totalità e potenza, è la stagione senza tempo che appartiene ad uno degli infiniti Universi prodotti dalla psiche dell’artista in kromotrance in grado di trasfigurare ogni immagine, trasformandola in pura visione alchemica smaterializzata attraverso la Kromoexplosion di un Free Sprinkling Overflowing e Sparkling totale che si espande all’infinito.



L’artista in psicotrance dovrà acquisire un nuovo potere di vedere oltre la natura arcadico-euclidea di tutti i giorni attraverso una Tetrachromia totale che lo porterà ad immaginare nuovi Universi dagli infiniti colori e da variazioni cromatiche intense.



In ogni opera sussiste una vera collisione tra forze ed energie istintuali e inconsce, rappresentate dalla geometria iperellittica e iperdimensionale in kromoexpansion, e ragione espressa attraverso la classica figurazione geometrica rinascimentale arcadico- euclidea, puntualmente trasfigurata dal Free Sprinkling Overflowing e Sparkling che porterà ogni nuova visione cosmica e trascendentale al kaos primordiale da cui tutto ha avuto origine.



Da “Eidetica Trascendentale dell’arte” di Massimo Paracchini

