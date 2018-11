Semaforo in lungomare Canepa, cosa serve?

Semaforo inutile, ora mi chiedo, abbiamo già molti disagi per il ponte Morandi e qui in via lungomare Canepa blocchiamo ogni sera la strada per un semaforo che non si riesce a capire tra la caserma Testero della Finanza e il varco del porto.

Possibile mai che non si riesca a fare in modo di rendere scorrevole una strada a 3 corsie verso il levante? Subito dopo il semaforo la strada verso la sopraelevata è liberissima. Non ci vuole molto a trovare una soluzione e liberare una strada che si blocca già da Cornigliano e tutto per una samaforo.