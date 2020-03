Lavori nell'ex caserma Gavoglio

Vanno avanti da alcuni giorni dei lavori all'interno della Ex caserma Gavoglio, dove ruspe e camion stanno facendo avanti e indietro per portare via detriti,macerie e resti di edifici che vengono abbattuti. Lavori che però non sono stati comunicati alla collettività del quartiere.

In questi giorni sono stati abbattuti alberi ed edifici e non si sa con certezza cosa succederà nei prossimi giorni . Sarebbe auspicabile che tutto il quartiere venga informato dei progetti futuri riguardanti la caserma e dello specifico di questi lavori.