Lagaccio: la strada alternativa al ponte, coperta di fango

Oggi, giovedì 8 agosto 2019, transitando nella strada che dovrebbe essere provvisoria che porta da via Napoli a via Bari in scooter ho rischiato l'ennesima caduta per le condizioni assurde della strada, e va già bene che non piove altrimenti ciò che è in foto non sarebbe visibile, perché quando ci sono rovesci importanti si forma una pozza d'acqua degna di una piscina e chi ha fatto "il taglio" per il deflusso di emergenza ha sbagliato la posizione dello stesso.

Ho segnalato il tutto ad una pattuglia della Polizia Locale,incrociata successivamente in via Napoli (lì per un incidente) spero che nell'arco della giornata facciano intervenire chi di dovere.