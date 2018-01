Chiama la Guardia medica, risposta: «Vada domani in ospedale»

Quanto segue mi è capitato sabato notte con la Guardia Medica. È da martedì scorso che ho febbre, dovuta all’influenza che è in giro in questo periodo. Dopo qualche giorno l’infiammazione ha cominciato a interessare entrambe le orecchie, tappandole e facendole dolorare molto.

Sabato notte verso le 3 non facendocela più ho chiamato la Guardia Medica e mi sono fatto passare il medico. Ho chiesto di essere visitato in quanto oltre alla febbre e al dolore insopportabile ho evidenziato che nel 2010 da uno stato simile la situazione era degenerata pericolosamente tanto è vero che sono stato operato d’urgenza di otomastodontite acuta con rischio di meningite.

Mi è stato risposto dal medico che non poteva venire perché non aveva a disposizione lo strumento per visitare le orecchie (che non è più grande di una posata) e mi ha suggerito di aspettare fino alle 8 (quando sarebbe arrivato un otorino) e andare al pronto soccorso e così sono stato costretto a fare. Giudicate voi, ma io ritengo ciò allucinante.