Furgoncino Amiu coinvolto in un incidente stradale nella notte fra lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2018. Il mezzo è volato in un terrazzo nella via sottostante, salita Giovanni Meloni.

Gravi conseguenze per il guidatore, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino e ricoverato in rianimazione. La strada è stata chiusa per il ripristino della segnaletica. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco.

Nella caduta, la spazzatrice ha trascinato con sé anche un'auto.