Carrozzina finisce in una buca e disarciona disabile

Domenica sera alle ore 22, nel rientrare a casa con mio marito disabile in carrozzina, in via Cantore, all'altezza dell'ingresso della sopraelevata, poiché il marciapiede era occupato da automobili in sosta che impedivano il passaggio, decidemmo di passare sulla carreggiata quando a causa di un vero e proprio cratere, non visibile anche per la scarsa illuminazione, la carrozzina di mio marito cadde nel buco rovesciandosi.

In seguito all'immediata chiamata di mia figlia al 112 giunse sul posto tempestivamente un'autoambulanza della Croce d'Oro e una pattuglia di polizia locale che trasportano mio marito all'ospedale Villa Scassi da dove venne dimesso con una diagnosi di trauma cranico e policontusioni.