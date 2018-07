Domenica 29 luglio 2018 intorno alle ore 12.40 è avvenuto un incidente in via Cantore a Sampierdarena, altezza via Balbi Piovera. A scontrarsi sono stati uno scooter e un'auto.

Sul posto erano presenti la polizia e i medici del 118 e poco dopo sono intervenute sul posto altre forze dell'ordine, che stanno verificando la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.