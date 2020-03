«Sempre in prima linea, grazie Amt»

Alla luce delle nuove restrizioni emanate dal Governo per proteggere i cittadini, ci sono limitazioni di ogni genere ,decisioni a mio avviso tardive e mai risolutive,un governo che non riesce a concretizzare le soluzioni. Io vorrei far riflettere i cittadini genovesi, i bus girano sempre, abbiamo avuto alluvioni, la tragedia del Morandi, ora questa pestilenza, ma i dipendenti di Amt sono sempre in prima linea, anche loro vorrebbero poter stare con le loro famiglie, ma,con immenso senso del dovere sono sempre alla guida del bus, ricordiamocelo quando magari, distratti dal cellulare, perderemo il bus e imprecheremo contro l'autista. Un grazie di cuore a tutti i tramvieri.

Roberto Piccardo segretario Rsa ugl