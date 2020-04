VIDEO | Cinghiali di casa a Quezzi, cassonetti rovesciati

In via Ginestrato altezza entrata dell'asilo cancello superiore tutte le notti cinghiali rovesciano cassonetti compreso vetro in mezzo alla strada. Poi la nostra via è in discesa e non sto a dire cosa rotola. Cosa possiamo fare? La gente ha paura la notte di fermarsi per aprire cancello per andare a casa ed entrare e la mattina ad uscire perché deve fare slalom tra rifiuti e cassonetti.

Questo video è del 28 aprile a mezzanotte. Aperto io cancello da casa dalla finestra con telecomando ad un ragazzo in scooter che aveva timore di avvicinarsi alla palina per digitare il codice.