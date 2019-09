Giardini Melis: quando a tener pulito sono i cittadini

Una lettrice invia a GenovaToday le sue fotografie scattate presso i giochi dei bimbi dei giardini Melis, a Cornigliano.

Nessun evento di pulizia organizzato: in questo caso sono i singoli frequentatori dei giardini che, quando si recano a cercare un po' di relax tra il verde, tengono pulito per necessità. Senza nascondere il senso di ingiustizia.

«Questo è quello che abbiamo raccolto in 30 minuti - racconta la lettrice - dopo le promesse dell'assessore di tener pulito e far sloggiare gli spacciatori che vendono e fumano in presenza di bambini».

Non solo, ci sono anche «bidoni strapieni di spazzatura che non svuotano e aiuole piene di rumenta».