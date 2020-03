È morto Gianni Bertieri

Gianni Bertieri 1939 / 2020 Importante figura della subacquea nazionale ed internazionale, ha svolto attività nel settore didattico, professionale e turistico.

Nato a Genova, Istruttore Federale dal 1968, dal 1978 al 2000 è stato quasi ininterrottamente Direttore della Scuola Federale di Immersione di Genova e ha portato un importante contributo al Centro Nazionale Didattico di Nervi, fino a fine anni 8o unico centro di formazione istruttori subacquei FIPSAS CONI in Italia. Ha lavorato in stretta collaborazione con le figure preminenti del settore emergente della subacquea degli anni 60/90 quali Duilio Marcante, Giorgio Odaglia, Luigi Ferraro, Damiano Zannini e molti altri (per limitarsi alla provincia di Genova), dando un apporto di alto livello alla preparazione e formazione nella Didattica Subacquea della attuale FIPSAS (Federazione riconosciuta dal CONI), adottata ancora oggi da molti enti nazionali ed internazionali. Fino ai primi anni 2000 ha contribuito attivamente alla gestione e manutenzione del Cristo degli Abissi.

La sua competenza ha fatto sì che fosse presente alla fondazione a Genova della Prima Scuola Professionale per Operatori Subacquei in Italia (ENFAP) dal 1981 al 1992. Ha diretto ed insegnato in centinaia di corsi, formando dagli allievi di primo grado agli istruttori specializzati FIPSAS CONI, dai primi OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) agli accompagnatori turistici. Dai primi anni 80 al 1996 è stato anche attivo collaboratore di Club Vacanze, tour operator pioniere delle attività subacquee, con cui ha collaborato in prima persona preparandone e formandone il personale subacqueo ed allestendo la prima camera iperbarica presente in un villaggio turistico alle Maldive. Per molti anni è poi stato capo sub e capovillaggio di Alimatha e responsabile sulla Fatuhul Bari, tra le prime barche da crociera alle Maldive.

Le sue competenze ed abilità, non ultime le capacità ad operare personalmente in immersione, lo hanno reso un riferimento per le attività subacquee a livello regionale, nazionale ed internazionale, facendo di lui il rappresentante della Scuola Federale Subacquea di Genova FIPSAS, famosa in tutta Europa. Centinaia di Istruttori Federali, Operatori Professionali e semplici subacquei che sono stati formati da lui con capacità, preparazione ed attenzione ne porteranno sempre un indelebile ricordo.