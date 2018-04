Riceviamo e pubblichiamo volentieri l’annuncio di Luisa Pilo, volontaria di un’associazione animalista di Sassari, alla ricerca di volontari che possano trasportare alcune gatti adottati da Porto Torres sino al capoluogo ligure:

«Servono staffette Porto Torres- Genova per far arrivare i mici che hanno trovato adozione verso le loro nuove famiglie: per info 3286211458»