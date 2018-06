Smarrita il giorno 26 Giugno in corso Monte Grappa (altezza farmacia Gemma) gatta grigia, sterilizzata, occhi color ambra. La gatta è domestica e non abituata ad uscire in strada per cui potrebbe essere nascosta in qualche giardino o box. Potrebbe non farsi avvicinare. Per segnalazioni, chiamare il numero 329 9685968 Antonella. Offresi ricompensa.