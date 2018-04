In treno con i visitatori di Euroflora: «Non si riusciva a respirare»

In questi giorni sono in molti a raggiungere Nervi per visitare Euroflora. Nel fine settimana sono stati attivati due treni sulla tratta Milano-Genova, ma durante la settimana sui treni devono convivere i pendolari con i viaggiatori, diretti ai parchi. Questa mattina è giunta in redazione la testimonianza di una ragazza. Eccola.

«Ho preso il treno alle 8.41 a Rapallo (arrivato con 15 minuti di ritardo); è stato un viaggio della speranza direi, tutti ammassati e schiacciati, non si riusciva a respirare. Ovviamente son scesi tutti a Genova Nervi per via dell'Euroflora. Non possono mettere dei treni in più o delle navette? Io prendo il treno tutti i giorni fino a Genova perché lavoro lì, pago un abbonamento e non trovo che sia giusto viaggiare in questo modo».