Code all'ufficio postale in piazza del Monastero

Sampierdarena ufficio postale Piazza del Monastero, anche nella giornata odierna 15 giugno 2020 si sono manifestate le stesse problematiche. Code di persone più o meno giovani ma in prevalenza persone anziane, che con il loro pregio chiamata "pazienza" hanno atteso il loro turno.

L'attesa per effettuare una operazione visto le scadenze che sono in programma è di un ora, certificata e cronometrata, pensate se tutto ciò può essere sopportato da una persona di una età avanzata, senza pensare che ci possono essere anche persone che rientrano in categorie protette.