«Dopo tre ore d'attesa al freddo per il permesso di soggiorno, salta l'appuntamento»

Mattinata di disagi sabato 15 dicembre 2018 presso lo sportello per il rilascio dei permessi di soggiorno in via Dd'Annunzio. Molti stranieri avevano appuntamento per il documento e dalle 7.30 si è formata una lunga coda.

Secondo quanto riportato da una delle persone in coda, incinta di otto mesi, «alle persone che avevano appuntamento dalle 8 alle 11 hanno iniziato a cambiare appuntamento per un altro giorno. Ci volevano 3 ore d'attesa al freddo per sapere che oggi l'ufficio non era operativo?».