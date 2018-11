Cimitero della Castagna, crollato il controsoffitto della galleria

Nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 novembre 2018 al cimitero La Castagna Superiore in via alla Porta degli Angeli è crollato il controsoffitto in cartongesso che funzionava da rivestimento alla galleria. Non ci sono stati danni alle lapidi e a persone grazie al fatto che il cimitero era chiuso al pubblico.

Ora la galleria è in parte scoperta e la pioggia entra all'interno. Dell'accaduto è stato informato il responsabile delle opere cimiteriali. Al momento la zona è transennata e inagibile e i parenti dei defunti non possono neppure portare un fiore ai loro cari.

Le sepolture in quella galleria, spiega la lettrice che ha segnalato l'episodio, hanno costi superiori alle altre. «Vogliamo solo che ci venga garantivo ciò per cui abbiamo pagato fior di quattrini», il suo sfogo.