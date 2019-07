Trio di ciclisti in sopraelevata

La foto, scattata nei giorni scorsi, ritrae tre ciclisti che percorrono la strada sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente. Dopo il lungo dibattito per arginare il passaggio di mezzi pesanti, emerge un altro problema, forse ancora più difficile da risolvere.

Mentr i tir rappresentano un pericolo per la tenuta della struttura, i ciclisti in sopraelevata mettono a rischio se stessi e gli altri utenti della strada. Il limite dei 60 km/h impedisce ad auto e moto di correre, ma una persona in bicicletta rappresenta comunque un ostacolo imprevisto e dunque un pericolo.