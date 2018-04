Ingorgo a Caricamento per ore, causa afflusso al porto antico nell'ora di pranzo. Situazione normale nelle domeniche. Pannelli con disponibilità posteggi in Sopraelevata, Via Gramsci, C.so Saffi, e piazza Cavour. Piazzale Kennedy posteggio a forfait con navette gratuite, pubblicizzare i posteggi di Via Buozzi, Sampierdarena via Milano e autobus e Metrò gratis. Perché costringere i visitatori a snervanti e costose attese a favore delle società che gestiscono i parking del porto antico ?