Pasta fresca Fabio e Alessia ha chiuso il 31 dicembre 2019. «I miei genitori - racconta la titolare Alessia - lo hanno aperto nel 1974. Chiudiamo per le troppe spese e il calo di lavoro. L'attività era in via Canneto il Lungo 79 rosso nel centro storico».

«Chiudiamo con nostro grande dispiacere - conclude Alessia -, dopo tanti anni. Basti pensare che io ho cominciato a lavorare con i miei genitori che avevo 16 anni il 2 gennaio ne ho compiuto 47. Ho dovuto chiudere».