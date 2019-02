Parcheggi a pagamento nelle corsie preferenziali

Vorrei segnalare l'assurda presenza di parcheggi a strisce blu all'interno di una corsia preferenziale dei bus di via Canevari. Le strisce non coprono tutta l'area preferenziale ma quest'ultima, libera in parte, non è comunque sufficiente a far transitare liberamente gli autobus, i quali, in presenza di mezzi parcheggiati nelle suddette strisce, sono costretti a transitare nell'area esterna a quella preferenziale.

Questo comporta il rallentamento della circolazione oltre che una insoddisfazione generale da parte dei fruitori dei mezzi pubblici.