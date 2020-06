Campasso, arte contro il degrado

Street art Genova La street art oramai da qualche decennio si è fatta strada nelle città di tutta italia e del mondo. New York, Londra, Parigi, Lisbona, Bogotà, tokio e anche Genova. Graffiti, murales ,sculture, ceramiche abbelliscono scalinate, muri e facciate dei palazzi. Come già scritto anche Genova non è da meno, con i suoi numerosi siti artistici visibili a tutti. Gli imponenti murales di Certosa hanno fatto il giro del mondo ,la nostra sopraelevata è oramai un autentica galleria un biglietto da visita per la città. Non ci manca nemmeno il mistero in stile Bansky, ci ha pensato Tiler "la scimmia artista" che gira in anonimato per la città, appendendo le sue colorate e surreali ceramiche.

Per niente misterioso ma sempre in prima linea con installazioni artistiche, murales e ceramiche anche l'artista Nicola Soriani , che realizzò il murale del Lagaccio, e il famoso murale di Quiliano (dedicato alle vittime del ponte Morandi), opera pubblicata su libri e riviste specializzate. A levante invece sulle alture di Quarto abbiamo alcuni dei più bei murales della Liguria, lavori eccellenti assolutamente da vedere. Nel ponente cittadino la fanno da padroni Giuliogol e Drina, due artisti incredibili, artisti che ci hanno omaggiato di lavori straordinari. Da qualche tempo l'arte si è spinta soprattutto nei quartieri più poveri e degradati, con opere di ceramica , murales, graffiti, installazioni . Gli artisti stanno abbellendo e valorizzando la città, i suoi sobborghi più bui. Come è accaduto e sta' accadendo oggi nel quartiere del Campasso. Quartiere a ridosso dell'ex ponte Morandi (al confine tra Sampierdarena e Certosa) che ha pagato un prezzo altissimo dopo quella terribile tragedia di due anni fa.

Oggi finalmente qualcosa si muove, son iniziati lavori di riqualificazione del quartiere .,gli artisti stanno contribuendo donando i loro lavori per migliorarlo e renderlo maggiormente gradevole. Numerosi sono gli artisti genovesi del settore , artisti che potrebbero partecipare con una loro opera,Tiler, Drina, Giuliogol, Cortes, Coraci , Dente, Soriani, Blef , Ondina, vassallo, Tummolo questi son solo alcuni, la lista potrebbe essere lunghissima. Le opere son state realizzate e affisse di notte , un bellissimo risveglio per il quartiere. Sarebbe bello risvegliarsi ogni mattina con un opera in più da potersi gustare e assaporare. Godetevi una giornata all'insegna dell'arte e fatevi un giro ad ammirare questi bei lavori. M.D.